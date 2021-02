De douane heeft donderdag bij twee controles in de Rotterdamse haven 920 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 69 miljoen euro en zaten verstopt tussen chemicaliën en wijn.

De eerste partij van 490 kilo aan drugs is gevonden in een container met chemicaliën uit Chili. Deze was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen.

De container met de overige 430 kilo drugs was ook ingeladen in Chili. De drugs zaten in een container met wijn die bestemd was voor een Rotterdams bedrijf.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de bedrijven vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerking tussen de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaken verder. De drugs zijn inmiddels vernietigd.