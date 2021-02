Met een loket dat aanbod en vraag samenbrengt, wil Rotterdam wanhopige huisartsen helpen die niet kunnen uitbreiden of starten doordat de huurprijzen te hoog zijn. Bijna een op de drie Rotterdamse huisartsen neemt geen nieuwe patiënten aan, mede vanwege ruimtetekort.

Bijna twee jaar geleden trokken de huisartsen al aan de bel: de prijzen voor vastgoed, zowel koop als huur, lopen hard op in Rotterdam. Tegelijkertijd is het tarief dat zij voor de zorg krijgen net zo hoog als elders in Nederland.

"Ik kan geen hoger tarief rekenen. Moeten we dan een eigen bijdrage vragen?" vroeg huisarts Murid Siawash vorige week namens zijn collega's aan de Rotterdamse politiek.

Dus zijn andere oplossingen nodig, vindt ook de Rotterdamse gemeenteraad. Daarmee zijn wethouder Bas Kurvers, die over het bouwen in de stad gaat, en wethouder Sven de Langen (Zorg) aan de slag gegaan. Zij moeten samen vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Het loket waar die twee samenkomen, moet ook voorkomen dat bijvoorbeeld een school wordt verkocht voor een prijs die huisartsen nooit kunnen betalen. Volgens wethouder Kurvers kunnen huisartsen niet worden voorgetrokken en een betere prijs krijgen op het moment dat een gemeentelijk pand in de verkoop gaan.

Voor het besluit tot openbare verkoop wordt genomen, kan dat wel. Maar dan moet de gemeente wel weten dat er wordt gezocht, door huisartsen of bijvoorbeeld een gezondheidscentrum waar meer zorgverleners in zitten. Bij nieuwbouwprojecten worden altijd vierkante meters gereserveerd voor bijvoorbeeld huisartsen. "Je moet op de fiets of lopend naar de huisarts kunnen. Dat hoort bij een goed functionerende stad", aldus Kurvers.