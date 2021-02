De priklocatie bij Rotterdam The Hague Airport kampt herhaaldelijk met computerproblemen. De systemen voor de administratie van het vaccineren zijn traag of vallen helemaal uit. De oorzaak daarvan is een slechte 4G-verbinding, het netwerk waarover ook veel telefoons contact maken met het internet.

Volgens GGD Rotterdam-Rijnmond zijn er problemen doordat de priklocatie op het terrein van de luchthaven zit. "We zijn aan de slag met een aparte straalverbinding." Bij Rotterdam The Hague Airport staan twee tijdelijke paviljoens op een grote parkeerplaats. Hier ligt geen snelle internetverbinding in de grond, waardoor de GGD afhankelijk is van internet via de lucht.

Het ene paviljoen is in gebruik als XL-teststraat, de andere sinds begin januari als de eerste priklocatie van de regio Rotterdam. Duizenden verpleeghuismedewerkers hebben zich hier al laten vaccineren. Sinds zaterdag is dit ook de plek waar 85-plussers uit de hele regio het Pfizer-vaccin kunnen krijgen, als ze alleen of met hulp naar het vliegveld kunnen reizen. Door de computerproblemen moeten de bezoekers soms langer wachten tot ze aan de beurt zijn.

Eerder prikten de medewerkers soms door om tijd te winnen, om later de administratie op orde te brengen. Hier kwam echter een eind aan nadat een vrouw die voor een test naar Rotterdam The Hague Airport kwam per abuis een vaccinatie kreeg.

Duizend vaccinatieafspraken per dag op luchthaven

Op dit moment zijn er zo'n duizend afspraken per dag op Rotterdam The Hague Airport. De opkomst is hoog: vaak komen niet meer dan tien mensen niet opdagen. Vanaf de derde week van februari kan iedereen van boven de tachtig jaar een afspraak maken.

De GGD merkt dat het vaccineren van ouderen soms langer duurt dan de vijf minuten waarmee rekening is gehouden. Zeker bij personen van boven de negentig jaar is lang niet iedereen goed ter been. Sommigen zitten in een rolstoel of lopen achter een rollator. Even de jas aan- en uitrekken voor de coronaprik kan al een hele onderneming zijn.

Vanaf 15 februari gaat de tweede priklocatie van de regio open in Spijkenisse.