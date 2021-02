Het Grafisch lyceum Rotterdam aan de Heer Bokelweg in Rotterdam is woensdagmiddag ontruimd vanwege rookontwikkeling in een serverruimte. Zo'n 150 mensen staan op straat.

Hulpdiensten rukten om 15.15 uur uit na een melding over rook uit een van de serviceruimtes van het pand. De brandweer besloot op te schalen en het gebouw te ontruimen. Dat gebeurde rond 15.20 uur.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is op de school. Mogelijk is er iets mis met de elektriciteit, meldt een woordvoerder van de brandweer.