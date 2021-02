Na een laatste waarschuwing van de politie over het tonen van beelden van Rotterdamse relschoppers, heeft een eerste persoon zich gemeld. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer, die aanwezig was bij de ongeregeldheden in Rotterdam-Zuid vorige week maandag. De verdachte wordt verhoord.

De politie maakte dinsdag bekend dat ze donderdag begint met het verspreiden van beelden van verdachten van de Rotterdamse ongeregeldheden. Deze beelden zullen op de socialemediakanalen van de politie en bij Bureau Rijnmond te zien zijn.



De politie zal beelden delen van verdachten aan wie de politie nog geen namen kan koppelen. Door de hulp van het grote publiek in te schakelen, hoopt het onderzoeksteam de verdachten alsnog te kunnen identificeren.