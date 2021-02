De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een supermarkt bij het Marconiplein, waar drie jaar geleden twee vuurwapens werden gevonden, terecht gesloten. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) woensdagochtend in een zaak die eigenaar Fahri E. had aangespannen.

In de supermarkt van E., op de hoek van het Marconiplein met de Mathenesserdijk, werden in 2018 twee wapens gevonden. De politie ploos de winkel uit na een anonieme tip dat er in café Ooms - ook uitgebaat door E. - "altijd enkele kilo's cocaïne liggen om te verhandelen".

Drugs werden er nooit gevonden. Bij een doorzoeking bleek dat de twee panden onderling waren verbonden met nog een derde pand, een slijterij.

Verstopt in het systeemplafond van een keukentje in de supermarkt werd een goudkleurig pistool gevonden. De verdachte biechtte na zijn aanhouding op dat er in een keukenkast nog een wapen lag. De Raad van State oordeelde dat de burgemeester ook de vergunningen van het café en de slijterij van ondernemer E. in 2018 terecht heeft ingetrokken.

De eigenaar ging toen tegen de besluiten van de burgemeester in beroep bij de rechtbank, omdat die volgens hem niet terecht waren. Daar ging de rechter in een zaak in 2019 niet in mee.

E. liet het er echter niet bij zitten en ging eind vorig jaar tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de speciale afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die bevestigde de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.

Na de wapenvondst sloot Aboutaleb ook eethuis Just Chick'n en bijeenkomstruimte Spangen, waarvan E. eveneens de eigenaar is, voor drie maanden. Ondernemer E. werd in oktober 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan 71 dagen voorwaardelijk, voor bezit van twee vuurwapens en munitie.