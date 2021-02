Omdat de Chinese jaarwisseling in Rotterdam als gevolg van de coronacrisis niet in de buitenlucht te volgen is, hebben Rotterdam Chinese New Year en Verhalenhuis Belvédère de krachten gebundeld voor een online viering.

Ook zal de Stichting China Festivals Rotterdam het Chinees Nieuwjaar in diverse instellingen en wooncomplexen inluiden. Op deze manier kunnen mensen toch kennismaken met de viering van het Chinees Nieuwjaar en de Chinese cultuur.

"Ook wordt er een leeuwendans opgevoerd en is er een Chinese proeverij, waarvoor de bewoners de benodigdheden eerder thuisbezorgd krijgen. Zij kunnen met hun telefoon inbellen op de presentatie, zodat alles goed te volgen is vanaf een afstand", aldus een woordvoerder van Stichting China Festivals Rotterdam.