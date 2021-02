Een sinkhole in een stoep aan de Hellevoetstraat in Rotterdam-Zuid zorgde maandagavond enige tijd voor een hoop overlast. Door het gat in de grond liepen zes kelderruimtes vol met water. Zo'n dertig huishoudens zaten tijdelijk zonder stromend water.

Het gat, dat ontstond door een lekkage in een waterleiding, was zo'n 3 meter lang, 3 meter breed en 2 meter diep. De brandweer pompte maandagavond de kelderruimtes leeg.

Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt een woordvoerder van de brandweer. Ook zijn er geen auto's weggezakt in het gat.

Waterbedrijf Evides was ter plaatse om ervoor te zorgen dat de huishoudens weer toegang tot stromend water hadden.