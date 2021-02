Een 32-jarige automobilist uit Rotterdam is na een serie verkeersovertredingen zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt. De bestuurder werd in twee dagen tijd in totaal vier keer aangehouden voor onder meer rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs.

De Rotterdammer raakte zondag zijn rijbewijs kwijt toen hij met alcohol op achter het stuur zat. Toch hield het hem niet tegen om een paar uur later weer in zijn voertuig te stappen.

Agenten kwamen de man op het spoor bij een controle op de Mathenesserlaan. De man negeerde een stopteken en ging er op hoge snelheid vandoor, waarna een achtervolging ontstond. Deze eindigde in het centrum nadat de benzine van de bestuurder op was. Wel reed hij nog tegen een geparkeerde auto aan, zo meldt de politie.

Ondanks dat zijn rijbewijs gevorderd was en hij al meerdere bekeuringen had gekregen, zat hij maandagochtend opnieuw met alcohol op in de auto. Nadat hij door rood reed, werd hij op de Oranjeboomstraat voor de derde keer aangehouden. Agenten hebben in overleg met de officier van justitie zijn auto in beslag genomen.

Een paar uur later zat de man, die inmiddels nuchter was, wederom achter het stuur. Hij werd voor de vierde keer in twee dagen tijd aangehouden. De man moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.