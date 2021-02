De brandweer in Rotterdam heeft maandag twee glazenwassers bevrijd. Het duo kwam vast te zitten in een bakje dat aan een gebouw aan de Maasvlakteweg hing.

De brandweer kreeg rond 14.45 uur een melding over de twee glazenwassers. Aanvankelijk leek het erop dat de mannen in paniek waren, maar daar was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geen sprake van.

De brandweerlieden haalden de glazenwassers naar beneden. Voor zover bekend zijn ze niet gewond geraakt. Het is nog onduidelijk waarom het bakje vast kwam te zitten.