De politie in Rotterdam kon zondag in de wijk Charlois twee vrouwen aanhouden dankzij een oplettende voorbijganger. De Rotterdammer behoedde met zijn melding een 74-jarige man voor diefstal.

De melder zag een 74-jarige man geld opnemen bij een automaat. Om hem heen stonden twee jonge vrouwen, die hun gezichten hadden bedekt. Vervolgens stapte de man met de twee vrouwen in een auto.

De ooggetuige vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Hij volgde het voertuig, met daarin de man en twee vrouwen, tot deze tot stilstand kwam en gaf de locatie door aan de politie. Eenmaal ter plaatse liepen agenten de vrouwen tegemoet, die kort daarvoor de woning van de man hadden verlaten. Een van de twee vrouwen gooide snel iets achter een heg.

Het bleek om een pinpas van de man te gaan. De vrouwen hadden ook zo'n 1.000 euro in hun tas en konden niet uitleggen hoe ze daaraan kwamen. Het geld bleek ook van het 74-jarige slachtoffer te zijn. Het tweetal werd aangehouden.

Toen agenten bij het slachtoffer aanbelden, vertelde de man dat hij een afspraak met de dames had. Hij had niet in de gaten dat zijn bankpas en geld waren gestolen. De melder krijgt een bloemetje voor zijn oplettendheid, zo meldde de politie zondagavond.