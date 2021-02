Een man is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekpartij in de omgeving van de Schere in Rotterdam-Zuidwijk.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Getuigen worden verzocht zich te melden.