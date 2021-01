De politie zet "alles op alles" om de relschoppers te pakken die afgelopen maandag een grote ravage aanrichtten in Rotterdam-Zuid. Dat zei politiechef Fred Westerbeke in het televisieprogramma WNL op Zondag. "Als relschoppers zich niet vanzelf melden, worden de beelden verspreid via internet."

In het programma zei de Rotterdamse politiechef "alles op alles" te zetten om de "echte relschoppers eruit te pikken die we nog niet hebben aangehouden".

Vanuit de bevolking zijn er inmiddels zesduizend filmpjes aangereikt. De politie zegt al vele tientallen gezichten heel goed in beeld te hebben.

Volgens de politiechef kwam 60 procent van de mensen die in Rotterdam-Zuid zijn aangehouden uit de directe omgeving en waren de meesten tussen de 18 en 24 jaar, en soms nog jonger.