De politie vraagt mensen die zelf onderzoek doen naar de verwoestende brand in het Rotterdamse Plaswijckpark van woensdagavond, daarmee te stoppen. Ook moeten ze ophouden met het verspreiden van namen en foto's van zogenaamde daders.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen zich bij het park betrokken voelen en dat de brand er bij velen behoorlijk heeft ingehakt, merkt de politie. "Helaas wordt uit het onderzoek óók duidelijk dat er ongewenste effecten te zien zijn."

Zo zijn mensen op sociale media actief die volgens de politie zelf onderzoek naar de brand doen en zogenaamde daders met naam en toenaam noemen. Dat zou ertoe leiden dat er forse bedreigingen worden geuit. De politie maakte niet bekend om wat voor soort bedreigingen het gaat.

De politie roept de mensen die zich daarmee bezighouden, op om te stoppen met het "namen en shamen" en te stoppen met het uiten van bedreigingen. Dat is volgens de politie laakbaar en strafbaar. Agenten houden dergelijke uitingen dan ook in de gaten. "Laat het onderzoek naar de brandstichting over aan de politie en het Openbaar Ministerie (OM)."

De politie heeft donderdagmiddag een vijftienjarige jongen aangehouden naar aanleiding van de brand. De jongen, die in Rotterdam woont, is de tweede verdachte die is opgepakt. In de nacht van woensdag op donderdag hield de politie al een veertienjarige jongen aan.

Een fan van het populaire attractiepark Plaswijckpark is direct na de verwoestende brand een inzamelingsactie begonnen.