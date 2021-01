Een 52-jarige man uit Rotterdam is zaterdag rond 3.30 uur aan zijn arm gewond geraakt tijdens een steekpartij bij een bedrijf aan de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder. Hij had ruzie met een collega die vervolgens een mes trok. Die man is aangehouden.

Waarom de twee ruzie kregen, is nog niet duidelijk. Wel werd duidelijk dat er over en weer klappen vielen, waarop een van de twee een mes trok en dat gebruikte.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is naar het politiebureau meegenomen en wordt later verhoord.