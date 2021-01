De Rotterdamse politie heeft vrijdagavond opnieuw ongeveer tien jongeren aangehouden in de omgeving van de Beijerlandselaan en de Randweg. Volgens een woordvoerder overtraden ze de coronaregels door samen te scholen.

Volgens de politiewoordvoerder zijn de jongeren aangehouden met het oog op de heftige gebeurtenissen van eerder deze week.

Hij verwijst daarmee naar de rellen van maandagavond, waarbij enorm veel schade werd aangericht. "In een normale situatie hadden we ze weggestuurd. Nu treden we scherper op als de regels niet worden nageleefd."

Rond de Beijerlandselaan is ook veel politie aanwezig. "We denken voldoende mensen op de been te hebben om de situaties rustig te houden", aldus de politiewoordvoerder.

Het is nog niet duidelijk of de verdachten langer vast blijven zitten.