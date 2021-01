Europol waarschuwt in een nieuw rapport voor een toename van het gebruik van zwaar geweld door drugsbendes in de Europese Unie. De politieorganisatie vreest dat het geweld vooral plaatsvindt in havensteden als Rotterdam, waar drugs binnenkomen.

Volgens de Europese opsporingsdienst schrikken huurmoordenaars er steeds minder voor terug om in het openbaar zware wapens te gebruiken. Als voorbeeld wordt het martelcomplex in het Brabantse Wouwse Plantage genoemd, dat volgens het Openbaar Ministerie zou zijn gebouwd in opdracht van de Rotterdamse crimineel Roger P.

De bendes zouden sneller bereid zijn om dodelijk geweld toe te passen. "Een van de meest zorgelijke aspecten is het gevaar voor burgers", schrijft de opsporingsdienst. Het zou vaker gaan om jongere en onervaren schutters. Ook speelt mee dat wapens en explosieven voorhanden zijn en "komen schietpartijen en explosies vaker voor op drukke plaatsen en overdag."

'Grote havens zijn kwetsbaar'

"Grote havens zijn erg kwetsbaar voor geweld en uitbuiting door georganiseerde criminele groepen, omdat de kans dat de goederen worden gevonden kleiner is vanwege de grote hoeveelheid verkeer", schrijft de organisatie in het rapport. De (internationale) bendes zouden daarbij afhankelijk zijn van corrupte en geïntimideerde havenmedewerkers.

Een toename van geweld is een teken van een grotere concurrentie op de drugsmarkt, schrijven de onderzoekers. Steeds meer groepen willen controle over aanvoerlijnen en de distributie van drugs. Het gaat dan vooral om wiet en cocaïne.

'Ook geweld tegen niet-criminelen neemt toe'

Volgens het rapport neemt ook het geweld tegen niet-criminelen toe. Zo zouden agenten, journalisten, slachtoffers van mensenhandel, advocaten, havenmedewerkers en getuigen vaker het doelwit zijn van aanslagen die zijn gepleegd door bendes uit de onderwereld.

Europol meldt dat het moeilijk kan zijn om de huurmoordenaars op te sporen, omdat die vaak geen banden hebben met de bende waarvoor ze iemand hebben gedood. De moord is in veel gevallen een zakelijke transactie.