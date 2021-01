Als Diergaarde Blijdorp de geplande reorganisatie niet rondkrijgt, dan dreigt de zoo dieren te moeten euthanaseren, meldt wethouder Bert Wijbenga (Dierenwelzijn) donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Reorganisatie én harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden zijn vereist om een steunpakket van 10 miljoen euro van de stad te krijgen. De Rotterdamse topattractie verkeert in zwaar weer, doordat de inkomsten door de coronacrisis zijn weggevallen.

Om te voorkomen dat de dierentuin omvalt, heeft de gemeente Rotterdam eind vorig jaar ingestemd met een lening. Een voorschot van 4 miljoen euro en vervolgens nog een van 6 miljoen euro volgen in april. Leefbaar Rotterdam-raadsleden Benvenido van Schaik en Geert Koster stelden echter in schriftelijke vragen dat er behalve het steunpakket en alle acties van Blijdorp-fans en BN'ers, met televisiepersoonlijkheid Patricia Paay voorop, meer nodig is om de dierentuin overeind te houden.

Directeur Erik Zevenbergen stelde onlangs nog dat als de huidige lockdown nog veel langer voortduurt, er wellicht in de levende have moet worden gesneden.

Wijbenga bevestigt dat dit het geval is als er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden van de lening van 10 miljoen euro. "In dat geval zal er bezuinigd moeten worden op het primaire proces, waaronder het aantal dierverzorgers. Alleen dan zal Blijdorp moeten besluiten tot het verkleinen van de dierencollectie. Diergaarde Blijdorp zal er alles aan doen om dat te voorkomen."

Dieren in andere dierentuinen plaatsen

Diergaarde Blijdorp zal zich dan tot het uiterste inspannen om de dieren in andere dierentuinen te plaatsen. "Dat zal echter lastig zijn, want andere dierentuinen verkeren ook in zware problemen. Sommige hebben hun dierencollectie noodgedwongen dan ook al verminderd. Onvermijdelijk zal de diergaarde, zeer tegen haar zin, dan tot euthanasie moeten overgaan."

Van Schaik noemt deze redenering onacceptabel. "Al moet ik heel Rotterdam mobiliseren, ze blijven met hun poten van de dieren af. Ik ga vol op het orgel." In de Rotterdamse gemeenteraad bestaan grote zorgen over de reorganisatie. Een spoeddebat hierover is verschoven naar volgende week.

Welzijn van dieren op de eerste plaats

Een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp stelt dat euthanasie "een uiterste consequentie" is.

"Wat de wethouder heeft opgenoemd in deze beantwoording van vragen van de raad is een feitelijke opsomming van de volgorde van stappen", benadrukt de zegsman. "Diergaarde Blijdorp is geenszins van plan het zover te laten komen. Het welzijn van onze dieren komt altijd op de eerste plaats."