De eerste Rotterdamse relschoppers staan vrijdag voor de rechter. Een 25-jarige man wordt verdacht van plunderen en een 19-jarige verdachte zou voorwerpen naar een bus van de Mobiele Eenheid (ME) hebben gegooid.

Beide mannen waren maandagavond aanwezig bij de rellen in en om de Bijerlandselaan. Vrijdag moeten ze bij een supersnelrechtzitting verschijnen in de Rotterdamse rechtbank.

"Op geweld tegen hulpverleners staan forse straffen. Net als voor het vernielen of plunderen van andermans eigendommen. Maar zeker ook het oproepen tot geweld op bijvoorbeeld sociale media is een strafbaar feit. Daarom zullen we gaan inzetten op flinke straffen voor de verantwoordelijken van deze geweldsgolf", zegt Hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar.

Het Openbaar Ministerie werkt met een onderzoeksteam van de Rotterdamse politie aan het opsporen van de relschoppers. De rechercheurs hebben voldoende beeldmateriaal voor het onderzoek.