Vanwege het lekken van vloeibaar aardgas uit een LNG-tank bij een tankstation op de Tweedweg in de Rotterdamse Botlek zijn donderdagochtend meerdere bedrijven ontruimd. Ook is het treinverkeer over de naastgelegen spoorlijn stilgelegd.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de maatregelen preventief zijn. "De hulpdiensten zijn ter plaatse en er worden metingen verricht. Het verkeer op de aangrenzende snelweg A15 ondervindt vooralsnog geen hinder."

Hoeveel LNG uit de tank is gelekt, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk hoeveel bedrijven ontruimd zijn en om hoeveel mensen het gaat.