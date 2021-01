De politie heeft dinsdag vijf personen aangehouden in een onderzoek naar vastgoedcriminaliteit. Bij invallen in tien woningen en drie bedrijfspanden in Rotterdam, Barendrecht en Den Haag hebben agenten 55.000 euro, grondstoffen voor drugs en valse identiteitspapieren aangetroffen.

De actie was het gevolg van onderzoek door de gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst naar het illegaal verhuren van woningen en panden aan criminelen, waarbij mogelijk een malafide verhuurmakelaar betrokken is.

De vijf personen zijn aangehouden op verdenking van onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. Een van hen wordt gezocht in het buitenland.

In de panden vonden agenten ook twee geldtelmachines, zes versleutelde telefoons, nepmerkkleding, twee voertuigen en verhuurdersadministratie.