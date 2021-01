De beschietingen van een Turks restaurant in Rotterdam en een bedrijfspand van dezelfde eigenaar waren vorige week het werk van een linkshandige schutter die een geluiddemper op het wapen had zitten. Dat blijkt uit videobeelden die dinsdagavond in Opsporing Verzocht zijn getoond.

In de nacht van 17 op 18 januari werd het restaurant aan de Nieuwe Binnenweg onder vuur genomen. De volgende nacht was het raak aan de Abraham van Stolkweg. Daar vlogen de kogels door de ruiten van een bedrijfsruimte waar de eigenaar van het restaurant lag te slapen.

Opvallend is dat de schutter in beide gevallen een grote heuptas droeg, vermoedelijk om het wapen in te verstoppen. Door het gebruik van de demper werden de kogelgaten in de ramen niet direct opgemerkt.

Eind vorige week was tot twee keer toe ook nog de woning in Capelle aan den IJssel van een lid van de Turkse familie het doelwit. Diverse ramen van de hoekwoning werden aan gruzelementen geschoten. Daar waren de knallen wel te horen.

"De familie zit behoorlijk in spanning zolang er geen verdachte is aangehouden, zei een woordvoerder van de politie in Opsporing Verzocht. Naar het motief achter de beschietingen wordt onderzoek gedaan.