Winkeliers op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid nemen stevige voorzorgsmaatregelen uit angst voor nieuwe rellen. Zo is de HEMA is dichtgetimmerd. De winkel van Samsung wordt uit voorzorg leeggehaald en bij de opticien liggen geen brillen meer.

Ook de Samsung Store kijkt naar mogelijkheden om de zaak dicht te timmeren. Alle telefoons zijn al uit de zaak weggehaald. "Via de buurtapp waar ondernemers en wijkagenten bij zijn aangesloten, zijn alle ondernemers op de hoogte gehouden van de mogelijke rellen. De politie heeft in die groepsapp het advies gegeven om de deuren voor 17.00 uur dicht te gooien", aldus Joey Aipassa van de Samsung Store.



Bij de brillenzaak De Optiek zijn ze alle brillen aan het verwijderen. 400 à 500 monturen worden opgeborgen in diepvrieszakken. Zij gaan dinsdag ook eerder sluiten.

Bij de Turkse supermarkt op de Laan op Zuid is eigenaar Tuncay Ozan de boel aan het opruimen met zijn collega's. Vanmiddag wil hij niets anders dan zo snel mogelijk de deuren sluiten.

Kapsalon Ched Kappers doet via Facebook een oproep namens ondernemers uit de buurt. Daarin worden bewoners geadviseerd om spullen die in de voortuin staan even binnen te zetten en na 19.00 uur geen boodschappen meer te doen.

Via sociale media wordt opnieuw opgeroepen om te gaan rellen. Niet alleen in diverse wijken in Rotterdam, maar ook op andere plaatsen in de regio.