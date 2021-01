Aan de Vlaggemanstraat in de Rotterdamse wijk Oude Noorden is dinsdagmiddag brand uitgebroken in het Houweling Telecom Museum. Omwonenden zagen omstreeks 12.40 uur rook uit de tweede etage van het pand komen.

De brandweer is momenteel druk bezig het het blussen van de vuurhaard. Ook voeren ze sloopwerk uit om beter bij de brand te komen.

Omdat het museum gesloten is vanwege de coronamaatregelen, was er niemand in het pand aanwezig.

Volgens ooggetuigen is de schade binnen aanzienlijk. De brandweer heeft tevens een gasfles naar buiten gehaald, deze wordt gekoeld op straat.