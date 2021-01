De politie in Rotterdam staat op scherp nadat maandag diverse oproepen werden gedaan om in de stad te rellen. Rond Station Rotterdam Centraal hebben zich meerdere groepjes jongeren verzameld. Drie personen zijn aangehouden op het Kruisplein.

In het centrum van Rotterdam is inmiddels veel politie op de been. Een paar groepjes jongeren lopen zonder duidelijk doel rond. De politie vroeg de jongeren om hun legitimatie te tonen. Een enkeling werd gefouilleerd.

Jongeren die wegrennen, worden direct staande gehouden door de politie. Drie jongens die niet naar de politie luisterden of geen identificatie konden tonen, zijn aangehouden. Het is allemaal bedoeld om de aangekondigde rellen meteen in de kiem te smoren.

In verschillende berichten werden eerder op de dag mensen opgetrommeld om aan het eind van de middag in het centrum en 's avonds in Rotterdam-Zuid bijeen te komen. Een woordvoerder van de politie zegt dat het "overwegend rustig" is in de stad.