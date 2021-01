Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid is de politie maandag met stenen en vuurwerk bekogeld. De mobiele eenheid (ME) voerde charges uit om de orde te herstellen en er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op het Kruisplein in het centrum zijn drie personen aangehouden vanwege de aangekondigde rellen.

Op de Beijerlandselaan staat de politie tegenover ongeveer vijftig jongeren die met stenen en vuurwerk gooien. "De jongeren proberen de politie uit te dagen. We zien de stenen door de lucht vliegen. De mobiele eenheid treedt op en voert charges uit. De jongeren moeten daar gewoon wegwezen", aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie zijn er meerdere aanhoudingen verricht. Ook bushokjes worden door de jongeren gesloopt. De ME zet het waterkanon in om de jongeren te verdrijven. Op last van de politie laat vervoerder RET bussen via een andere route rijden. De jongeren proberen via de zijstraten terug op het plein te komen. In de hele wijk is het inmiddels onrustig.

In het centrum van Rotterdam was eerder op de avond veel politie op de been. Een paar groepjes jongeren liepen zonder duidelijk doel rond. De politie vroeg de jongeren om hun legitimatie te tonen. Een enkeling werd gefouilleerd.

Jongeren die wegrenden, werden direct staande gehouden door de politie. Drie jongens die niet naar de politie luisterden of geen identificatie konden tonen, zijn aangehouden. Het is allemaal bedoeld om de aangekondigde rellen meteen in de kiem te smoren.

In verschillende berichten werden eerder op de dag mensen opgetrommeld om aan het eind van de middag in het centrum en 's avonds in Rotterdam-Zuid bijeen te komen. De politie zegt te monitoren wat er online gebeurt en wie reageert.