De rechtbank in Rotterdam heeft maandag een man vrijgesproken die in september vorig jaar op het terrein van de ECT op de Tweede Maasvlakte slapend in een container aangetroffen werd. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de twintigjarige Rotterdammer drugs had gesmokkeld en eiste anderhalf jaar celstraf.

Volgens justitie was de man op 27 september op de terminal om drugs uit containers te halen die de haven in was gesmokkeld. Op beveiligingsbeelden van 27 september is gedetecteerd dat de man samen met een ander persoon onder het hek van het ECT-terrein kruipt.

Later op de avond werden beide mannen door de beveiliging slapend in een container aangetroffen. Bij de mannen werden sporttassen, slaapzakken, etenswaren, gereedschappen en telefoons gevonden.

De Rotterdammer werd ten laste gelegd dat hij geprobeerd heeft om een ander persoon voorbereidingen te laten treffen voor het binnenhalen van drugs.

De man is vrijgesproken omdat hij zelf geen drugs uit de containers heeft binnengehaald.