Tijdens het tweede regionale experiment kunnen inwoners van Rotterdam-Charlois zich vanaf dinsdag zonder afspraak in de buurt laten testen. De bewoners zijn welkom bij de lokale moskee, de school om de hoek, metrostations of de uitgang van de Maastunnel.

Het experiment wordt uitgevoerd om meer besmette bewoners op te sporen en te testen in eigen buurt. Hierdoor zou de GGD het massaal testen in de toekomst vaker kunnen inzetten in bepaalde gebieden. De bewoners kunnen tot 5 maart terecht bij de buurtlocaties.

De GGD Rotterdam-Rijnmond deed al veel ervaring op in Lansingerland met een grootschalige testoperatie om het Britse coronavariant in te dammen. Meer dan 70 procent van de bewoners vanaf twee jaar konden binnen twee weken op afspraak komen.

In Rotterdam-Charlois is nog geen uitbraak van de coronamutatie. Echter, zijn de risico's in dit deel van Rotterdam groter. Ten eerste omdat het gebied al lange tijd de meeste positieve testen per 100.000 inwoners. Om dit een halt toe te roepen, zet de GGD samen met het Erasmus MC nu "risicogericht grootschalig testen" in. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre bewoners de coronaregels naleven.

Ten tweede is de testbereidheid lager in Charlois. Dit is gebleken uit de hoge hoeveelheden besmet water dat zich in de riolen bevindt in Charlois. Met het experiment wil de GGD achterhalen of het daadwerkelijke aantal positieve testen hoger ligt. Ook wil de GGD kijken of de testbereidheid toeneemt als er zonder afspraak getest kan worden in de buurt.

Bij metrostations Maashaven en de Maastunnel komen bijvoorbeeld testbussen. Ook in een school, kerk, moskee en gezondheidscentrum kunnen testen worden afgenomen. Inwoners uit andere gebieden kunnen hier ook gebruik van maken.

Bij binnenkomst krijgt iedereen het verzoek een vragenlijst in te vullen. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen in waarom iemand zich laat testen en of de coronaregels goed worden nagevolgd.