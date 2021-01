Een politiebus en een taxi zijn in de nacht van zaterdag op zondag met elkaar in botsing gekomen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel klapten de airbags van de politieauto open door de aanrijding.

Het is niet bekend of de politiebus met zwaailichten en sirenes reed en hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een politieauto betrokken is bij een aanrijding in Rotterdam.

Een onopvallende politiewagen en een personenauto kwamen op 15 januari in botsing met elkaar op de Tjalklaan. De bestuurder van de personenauto raakte lichtgewond aan zijn rug, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.