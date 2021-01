De politie in Rotterdam heeft zaterdagavond tientallen boetes uitgedeeld aan demonstranten tegen de avondklok. Zo'n vijftig actievoerders hadden zich voor de Markthal op de Binnenrotte verzameld. Ook werden enkele betogers gearresteerd.

Enkele minuten na het ingaan van de avondklok, om 21.00 uur, waren de meeste actievoerders alweer verdwenen. Het plein stond vervolgens nog vol met politieagenten en journalisten.

De demonstranten, die hun actie niet bij de gemeente Rotterdam hebben aangekondigd, zeiden in eerste instantie zelf te besluiten wanneer ze vertrekken. De politie sprak de actievoerders tot 21.00 uur aan en waarschuwde ze voor boetes. Ook de Koninklijke Marechaussee was aanwezig in Rotterdam.