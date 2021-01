De Rotterdamse politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie gekomen op de Parkkade vanwege meldingen van overlast. Hierbij werden vijftig bekeuringen uitgeschreven, meldt de politie.

Er zijn onder meer bekeuringen uitgeschreven doordat mensen lachgas gebruikten en hiermee voor overlast zorgden. Ook zijn er processen verbaal opgemaakt voor het overtreden van de coronaregels en het onnodig claxonneren.

De politie hield daarnaast een aantal verdachten aan vanwege belediging.