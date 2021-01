Feyenoord-supporters zijn een actie begonnen voor de ernstig zieke Jaap Plugers, die als zanger Jacky van Dam het beroemde clublied Hand in Hand, kameraden vertolkte.

Plugers ligt in een verpleeghuis in Rotterdam-Lombardijen. De inmiddels 82-jarige Rotterdammer kreeg deze week bezoek van deelnemers van het straatproject Feyenoord Street League. Zij zongen voor hem en overhandigden een Feyenoord-shirt en een bos rode en witte bloemen.

Volgens zijn vrouw Miep was Plugers overdonderd door het gebaar van de Feyenoord-supporters. "Hij was zo gelukkig dat hij dit nog heeft mogen meemaken. Dit valt niet te overtreffen", zei ze na afloop.

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder heeft een oproep gedaan om de man achter Hand in Hand een hart onder de riem te steken. Het Legioen wordt gevraagd een kaartje te sturen aan Jaap Plugers, Pascalweg 41 (kamer 308), 3076 JK, Rotterdam-IJsselmonde.

Plugers werd onder de naam Jacky van Dam 'wereldberoemd' door zijn vertolking van Hand in Hand, kameraden, dat in 1963 voor het eerst als clublied van Feyenoord te horen was. Bijna een halve eeuw later klinkt het nog altijd in De Kuip en daarbuiten. Plugers had ook een hit met Japie De Portier.