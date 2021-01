Zes personen zijn woensdag opgepakt nadat op drie verschillende locaties in Rotterdam vuurwapens waren gevonden. De politie heeft in totaal drie wapens in beslag genomen.

Het eerste vuurwapen werd door een bewoner van de Gerrit Rietveldstraat in een papiercontainer naast een woning aangetroffen. Na onderzoek van de politie is een achttienjarige Rotterdammer opgepakt.

Agenten controleerden rond 20.30 uur een auto met drie inzittenden op de Charloisse Lagedijk. Daarbij werd eveneens een vuurwapen aangetroffen. Alle drie de inzittenden werden opgepakt. Het gaat om een achttienjarige vrouw uit Barendrecht en twee meisjes van zestien en zeventien jaar uit Den Haag.

Het derde vuurwapen werd tijdens een surveillance in de buurt van de Admiraliteitskade aangetroffen. De politie wilde een auto met vier inzittenden controleren, maar zij gingen er met de auto en later te voet vandoor.

Een van hen, een negentienjarige Rotterdammer, kon worden ingerekend. Ook de bestuurder van de auto, een eveneens negentienjarige Rotterdammer, kon worden opgepakt. De andere twee inzittenden zijn nog niet gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie willen er met verschillende acties voor zorgen dat er minder wapens op straat komen. Sinds 2019 krijgen burgers bijvoorbeeld een beloning van maximaal 750 euro als zij een tip geven die ervoor zorgt dat een wapen in beslag genomen wordt.