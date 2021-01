Rotterdam Shortsea Terminals (RST) wordt overgenomen door Het Britse Blue Ocean Capital en het Amerikaanse Crestline Investors. De drie partijen hebben een principeakkoord bereikt voor de overname van de terminal.

Steinweg Handelsveem, eigenaar van de Rotterdam Shortsea Terminals (RST) is een van de grootste overslagbedrijven in de Rotterdamse haven.



Steinweg maakte in 2020 al bekend van zijn containeractiviteiten af te willen. Hiermee lag de focus op negen andere terminals in de Rotterdamse haven en de overslag van stukgoed, staal-, metaal- en aluminiumproducten. Behalve in Rotterdam heeft Steinweg ook nog tientallen vestigingen over de wereld.

Volgens Blue Ocean Capital en Crestline Investors is de overname officieel als de ondernemingsraad van RST akkoord gaat. Blue Ocean Capital en Crestline zeggen de Rotterdamse containerterminal in de Eemhaven verder te willen laten groeien.