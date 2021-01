In de nacht van woensdag op donderdag zijn veel bomen omgewaaid en takken afgebroken als gevolg van de harde wind die over de regio Rotterdam raasde. De brandweer heeft veel meldingen over stormschade binnengekregen en op het spoor zorgt de storm voor vertragingen.

De brandweer rukt met name uit voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en loshangend bouwmateriaal, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. "Het ging vannacht best aardig tekeer, maar we hebben nog niet heel veel stormmeldingen ontvangen. Er zijn in ieder geval geen grote incidenten."

Door de zware windstoten rijden er tot donderdag 14.00 uur geen hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam Centraal en Breda. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat ontvangt vooral veel meldingen over takken op de weg.

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weerinstituut verwacht in de kustprovincies een harde en aan de kust stormachtige wind, mogelijk met stormkracht 8 of 9. In de kustgebieden komen daarbij zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor.