Rotterdam moet het komende maand stellen zonder de levendigheid die duizenden filmfestivalbezoekers van vroeg tot laat in het centrum brengen. De vijftigste editie wordt van 1 tot en met 7 februari alleen online gehouden. De kaartverkoop start deze week.

Vanaf woensdag kunnen bezoekers via iffr.com de aanvangstijdstippen van de verschillende programmaonderdelen bekijken. Online kijken kan dit jaar op twee manieren: live met elkaar plus een vraag/antwoord-sessie met de cast of on demand, waarbij de gekozen film binnen 72 uur bekeken moet worden.

Donderdagavond vanaf 20.00 uur kunnen de zogenoemde Tiger Members hun tickets kopen. De reguliere kaartverkoop start 24 uur daarna. Een ticket kost 8.50 euro, Tiger Members betalen 3 euro minder.

Door de aanpassingen aan de opzet zijn een aantal zaken dit jaar niet mogelijk. Zo is er geen last minute- of final SEAT-korting. Maar de zogeheten Big Talks, online-gesprekken met acteurs als Mads Mikkelsen en Charlotte Gainsbourg, zijn daarentegen via de site gratis te volgen.

Van 2 tot en met 6 juni zal het festival een afsluitende week krijgen. Alles is daarbij afhankelijk van de coronacrisis. "We hopen dat we tegen die tijd films in zalen kunnen vertonen. Verder kijken we naar buitenvoorstellingen, laat in de avond omdat de zon onder moet zijn. Ook onderzoeken we een samenwerking met de Rotterdamse Dakendagen", aldus festivaldirecteur Marjan van der Haar.