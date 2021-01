In een portiekwoning aan de Stolpmand in Hoogvliet is woensdagochtend brand uitgebroken. Het vuur verraadde een wietplantage in de woning op de eerste etage van het pand. Onderweg naar een volgende brand botste de brandweer met een personenauto.

De bewoonster van het huis is door de brandweer van haar balkon afgehaald, omdat zij vanwege het vuur niet meer door de woning naar buiten kon. Zij is door ambulancemedewerkers nagekeken in verband met het inademen van rook. De woningen van naastgelegen portiekwoningen zijn ontruimd. Het gaat om enkele bewoners die buiten moesten wachten.

Het is onbekend hoeveel wietplanten er in de woning stonden. Mogelijk speelde de wietplantage een rol in het uitbreken van de brand. Het blussen van de brand duurde ongeveer een half uur. Rond 10.10 uur was de brandweer het vuur meester. Het is onbekend wat de schade is aan het huis waar de brand woedde. De naastgelegen huizen hebben volgens de brandweer geen schade opgelopen.

De betrokken Officier van Dienst, die in een brandweerbusje met volle snelheid onderweg was naar een tweede brand, is op de Aveling in Hoogvliet met een personenauto gebotst. De wagen van de brandweermedewerker belandde op de kant, ter hoogte van de McDonald's bij de oprit naar de A15. De man is, net als de inzittenden van de personenauto, nagekeken in de ambulance. Niemand raakte gewond, maar de voertuigen raakten wel beschadigd.