Een zonnestudio in de Jacob Catsstraat in Rotterdam-Noord is dinsdag gesloten na een inval van de politie. De studio bleek voor de tweede keer gewoon open te zijn gegaan, terwijl dat als gevolg van de coronamaatregelen verboden is.

Na meerdere tips uit de buurt nam de politie een kijkje bij de zonnestudio. Toen de agenten arriveerden, gingen alle lichten snel uit.

De eigenaar beweerde dat de stoppen waren doorgeslagen, maar de agenten geloofden dat niet. Eenmaal binnen bleken acht mensen onder de zonnebanken te liggen.

Alle gasten moesten vertrekken en de zonnestudio is gesloten. Het is nog niet bekend of de eigenaar nog een straf krijgt.