Een restaurant aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

De beschieting van het restaurant vond rond 2.40 uur plaats. Bij aankomst troffen de agenten enkele kogelinslagen in de deur aan en vonden ze een huls.

Om welk restaurant het gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.