Een bewoner van verpleeghuis Aafje Smeetsland is vrijdagochtend overleden als gevolg van de brand die woensdag woedde in het paviljoen van het zorgcomplex in Rotterdam-Lombardijen.

Negen personen moesten woensdagochtend naar het ziekenhuis door de brand. In het paviljoen, waar de brand woedde, woonden 39 kwetsbare en dementerende ouderen.

De bewoners zijn inmiddels allemaal ondergebracht bij andere zorgcentra in de regio. Het merendeel van de gewonden is weer uit het ziekenhuis, laat een woordvoerder van Aafje Smeetsland maandag weten.

De organisatie zegt enorm geschrokken te zijn van het overlijden van een van de bewoners en mee te leven met de nabestaanden.