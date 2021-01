Een Rotterdamse campagne om mbo'ers aan stageplekken te helpen is maandag van start gegaan. Vanwege de coronacrisis kunnen nu al ruim vierduizend studenten nergens aan de slag. De komende weken worden werkgevers actief benaderd om stageplekken aan te bieden.

De campagne is een initiatief van mbo-instellingen Albeda, Zadkine, STC Group en Techniek College Rotterdam. Ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de gemeente Rotterdam en werkgeversorganisaties mkb Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam werken mee aan de campagne.

De initiatiefnemers hopen dat zo veel mogelijk bedrijven toch op de een of andere manier een plek voor een jongere kunnen creëren. Vooral in de horecabranche, de luchtvaart en de evenementenbranche is dat nu moeilijk.

Ook in de zorg is het lastig om studenten geplaatst te krijgen, omdat de druk daar zodanig hoog is dat werknemers geen tijd hebben om ook nog een stagiair te begeleiden.

Binnen mbo-opleidingen is het praktijkonderdeel een belangrijk aspect. Bij Albeda wordt bijvoorbeeld een evenement op de school georganiseerd, zodat studenten hier toch mee kunnen oefenen.