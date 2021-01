Een vijftienjarige fietser is zondagavond geschept door een auto op de Laan van Avant-Garde in de Rotterdamse wijk Nesselande. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

"De fietser had de automobilist voorrang moeten verlenen, maar deed dat niet. De automobilist zag de jongen vervolgens niet op tijd", zegt een woordvoerder van de politie. De automobilist had niet gedronken.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar. Volgens getuigen was de klap zo hard dat de fiets in het nabijgelegen water terechtkwam. Ook raakte de ruit van de auto flink beschadigd. De politie doet verder onderzoek.