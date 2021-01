Het mega cruiseschip Ms Iona meert zondag aan in Rotterdam. Het schip van zo'n 345 meter lang vaart via de Nieuwe Waterweg richting Cruise Port Rotterdam. Daar krijgt het schip een zogenoemde technical call.

Ms Iona is het nieuwe cruiseschip van P&O Cruises en is gebouwd bij scheepswerf Meyer in Papenburg. Het schip was in juni al bij de Rotterdamse scheepsbouwer Damen Shipyards voor de laatste afbouwwerkzaamheden.

Iona vaart op vloeibaar aardgas (LNG), dat een milieuvriendelijker alternatief voor gasolie is. Het schip kan zo'n 5.200 passagiers onderbrengen.

Het is de bedoeling dat het cruiseschip maandag rond 18.00 uur weer verder vaart.