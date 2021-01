Een dame van lichte zeden bezoeken in de Witte de Withstraat in Rotterdam is er voorlopig niet meer bij. Inspecteurs van de gemeente troffen vrijdagmiddag een in bedrijf zijnde seksinrichting aan in de uitgaansstraat. Daarop is besloten tot een spoedsluiting.

Sekswerkers mogen sinds half november niet meer werken in seksinrichtingen, zoals bordelen en raamprostitutie. het Rijk hoopt zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn zeker nog tot 9 februari van kracht. Klanten thuis bezoeken is tot die tijd ook verboden.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat sekswerkers worden geconfronteerd met een 'beroepsverbod': tijdens de eerste golf, die vorig jaar maart begon, moesten seksinrichtingen ook dicht. Toen ze vanaf 1 juli aan de slag mochten, ontstond een ware run op hun diensten.

Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat sekswerkers zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Sommigen zoeken daarom zelf maar naar oplossingen: aan klanten vragen of ze corona gerelateerde klachten hebben, langer met minder klanten afspreken of een 'companionship only'-arrangement bieden, waarbij ze betaald worden voor een dagje uit zonder seks.