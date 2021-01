De douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven twee partijen coke van duizend kilo en een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro onderschept, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een van de partijen zat verstopt in een container uit Brazilië, geladen met twee oude Volkswagenbusjes. De andere partij vond de douane in een container vol dozen bier.

In die laatste container trof de douane ook losse ongebrande noten aan. Bij onderzoek op het haventerrein werd vervolgens een derde container met een lading van die noten gevonden. Die container, afkomstig uit Argentinië, werd mogelijk gebruikt om de drugs naar Nederland te smokkelen, waarna de lading werd overgeladen naar de container met dozen bier.

Dit noemt de douane de switchmethode: drugs in een container uit een 'verdacht' land, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika, wordt eenmaal in de haven snel overgeladen naar een container uit een 'onverdacht' land. Uit welk land de container met dozen bier kwam, weet het OM vrijdagavond niet te vertellen.

De ongebrande noten waren bestemd voor een bedrijf in Rusland, dat volgens het OM vermoedelijk niets te maken heeft met de smokkel. Ook de ontvanger van de Volkswagenbusjes is waarschijnlijk niet bij de smokkel betrokken.