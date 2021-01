In de eerste dagen zijn er twintigduizend afspraken ingepland bij het massaal testen in Lansingerland. Vooral de drie locaties in de gemeente zijn populair. Daarom zorgt de GGD Rotterdam-Rijnmond dat hier meer mensen terechtkunnen.

Het is de eerste keer ooit in de coronacrisis dat er massaal wordt getest om de Britse variant van het coronavirus de kop in te drukken. Ook kijken de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC hoe het virus zich heeft verspreid en of kinderen een grotere rol spelen bij de verspreiding. De coronamutatie dook de eerste keer op bij een uitbraak op de rooms-katholieke basisschool Willibrord in Bergschenhoek.

De primeur met het risicogericht grootschalig testen zorgt ervoor dat de GGD Rotterdam-Rijnmond ook lessen kan trekken over wat er anders kan. In totaal hebben ruim 63.000 inwoners vanaf 2 jaar een uitnodiging gekregen. Het blijkt dat veel inwoners kiezen voor testen in de eigen buurt: in sporthal Rijneveen (Bleiswijk), sporthal De Ackers (Bergschenhoek) en MFR Anthuriumsingel (Berkel en Rodenrijs). Daardoor loopt de agenda daar vol. Een beller meldt dat hij geen afspraak meer kon maken 'en volgende week maar terug moest bellen'. "Dat doen we dus niet." Ook lange rijen kunnen afschrikken.

Vaker testen in de buurt

Ook de GGD beseft dat het belangrijk is voor de testbereidheid om de drempels zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt de testcapaciteit op de drie plekken binnen Lansingerland verhoogd. Verder is het verzoek om als het kan naar de XL-teststraat van Rotterdam The Hague Airport te rijden, zodat het testen in de buurt beschikbaar is voor wie geen auto heeft en bijvoorbeeld voor ouderen die minder goed ter been zijn. Omdat vaak hele gezinnen komen testen, duurt het soms wat langer dan bij de gewone teststraten. Voor kinderen wordt extra tijd genomen.

De XL-teststraat bij Rotterdam The Hague Airport is helemaal vrijgemaakt voor het massaal testen. Hier kunnen de meeste mensen per dag terecht. Iedereen die wil meedoen aan het onderzoek, moet wel eerst een afspraak maken. Per postcodegebied is gemeld wie wanneer kan bellen, om wachttijden bij de afsprakenlijn te voorkomen. Sommige inwoners mogen pas zondag voor de eerste keer een afspraak maken.