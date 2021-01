Een woning op de Kronenburg in Rotterdam, waar in de nacht van zondag op maandag een handgranaat ontplofte, is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb voor vier weken gesloten.

Volgens een gemeentewoordvoerster is het pand op slot gedraaid "vanwege de openbare orde en veiligheid. We willen de rust in de wijk terugbrengen." De bewoners zijn elders ondergebracht. In verband met het lopende politieonderzoek wil ze verder niets kwijt.

Door de explosie op straat werden in die nacht de ruiten van zeven woningen in de straat beschadigd. Niemand raakte gewond, maar bewoners waren erg geschrokken.

De vermoedelijke daders stalen in Capelle aan den IJssel een blauwe BMW 5 serie-auto, model Sedan die is gebruikt als vluchtwagen en daarna in brand werd gestoken. Uit camerabeelden blijkt dat er meerdere mensen uit de vluchtauto kwamen, voordat deze in vlammen opging. De politie is nog op zoek naar deze personen.