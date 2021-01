Een beautysalon aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West is donderdagmiddag rond 17.00 uur overvallen. De overvaller dreigde met een nog onbekend voorwerp en ging er uiteindelijk met een geldbedrag vandoor.

De medewerkers die in de winkel waren, kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de zaak en spreekt met getuigen. Het is niet bekend met welk bedrag de overvaller ervandoor is gegaan.

Door de lockdown moeten beautysalons en kappers hun deuren tijdelijk gesloten houden. Een uitzondering geldt voor pedicures, die mogen bijvoorbeeld wel een medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren.