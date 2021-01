Een fietsster is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de rotonde van de Jasonweg en de Argonautenweg in Rotterdam-Schiebroek.

De verwondingen waren zo ernstig, dat de vrouw met spoed vervoerd moest worden naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter rukte uit om assistentie te verlenen.

Wat voor verwondingen het slachtoffer precies heeft overgehouden aan de aanrijding is op dit moment niet bekend. De vrouw was volgens een politiewoordvoerder niet aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie onderzoekt de zaak en spreekt met getuigen.

Door het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten. Politieagenten leidden het verkeer om.