Burgemeester Ahmed Aboutaleb laat een groot plan opstellen om de problemen in de Rotterdamse wijk Lombardijen aan te pakken. In de dagen rond de jaarwisseling terroriseerden jongeren met vuurwerkbommen de buurt. Ook werd een molotovcocktail naar een politiebus gegooid.

Aboutaleb wil dat, naast het verbeteren van de veiligheid, ook ingezet wordt op onder meer een preventieve jeugdaanpak, schone buitenruimte, geestelijke gezondheidszorg en communicatie met de bewoners. Verder gaat de Rotterdamse burgemeester cameratoezicht voor de wijk aanvragen, schrijft hij woensdag aan de gemeenteraad. Hij verwacht het plan volgende maand te presenteren.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog. De politie heeft een onderzoeksteam ingezet om de zaak op te lossen. Uit de brief van Aboutaleb blijkt dat politie, jeugdhandhavers, handhavers en jongerenwerkers zijn overvallen door de "terreur" in de wijk.

Sinds de vuurwerkincidenten is er verscherpt toezicht in Lombardijen. De politie en gemeentelijke handhaving zetten extra menskrachten in. Ook zijn er vier mobiele camera's geplaatst.

Veel overlast en vandalisme in Lombardijen

Met de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk gaat het niet goed, blijkt uit cijfers die Aboutaleb overlegt. Er is bijvoorbeeld veel overlast en vandalisme, onder meer aan voertuigen.

Ook neemt het gevoel van onveiligheid toe en vinden bewoners de wijk verslechterd. Het aantal inbraken is dankzij een aantal maatregelen en de coronacrisis afgelopen jaar wel flink gedaald.

De gemeente zet sinds enkele maanden extra jongerenwerk in de wijk in. Dit jaar begint een project met rolmodellen om jongeren uit de criminaliteit te houden.